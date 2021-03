Ásia: bolsas fecham em alta com aprovação de pacote fiscal e nova vacina nos EUA

01/03/2021 | 07:15



As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta segunda-feira, dia 1º, após a aprovação de um pacote fiscal trilionário e de uma nova vacina contra a covid-19 nos EUA. Em Tóquio, o índice acionário japonês Nikkei saltou 2,41% hoje, a 29.663,50 pontos, revertendo parte do tombo de 3,99% do pregão anterior, quando os mercados mundiais foram pressionados por um recente aumento nos juros dos Treasuries.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,21%, a 3.551,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,42%, a 2.349,17 pontos, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng se valorizou 1,63%, a 29.452,57 pontos. Já as bolsas da Coreia do Sul e de Taiwan não operaram nesta segunda-feira devido a feriados locais.

No fim de semana, o governo dos EUA conseguiu aprovar um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão na Câmara dos Representantes. A proposta será submetida agora ao Senado americano. Além disso, a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson recebeu aval para ser aplicada no país.

Investidores da Ásia e de outras regiões também seguem atentos aos rendimentos dos Treasuries de mais longo prazo, que alcançaram os maiores níveis em um ano na semana passada, alimentando expectativas de alta da inflação e de juros. Na sexta-feira (26), os juros dos Treasuries deram uma trégua e recuaram.

Já os últimos indicadores asiáticos de atividade industrial vieram mistos. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 49,8 em janeiro para 51,4 em fevereiro, com a leitura acima de 50 apontando a primeira expansão no setor desde abril de 2019. O PMI industrial da China, por outro lado, recuou de 51,5 para 50,9 no mesmo período, tocando o menor patamar em nove meses e sugerindo crescimento mais fraco da manufatura.

Na Oceania, a bolsa australiana teve hoje seu melhor desempenho desde novembro, com alta de 1,74% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.789,60 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).