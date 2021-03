Autoridades da Grécia anunciam UTI adicional diante do cenário de covid-19

28/02/2021 | 23:23



Em Atenas, na Grécia, as autoridades de saúde anunciaram que 70 unidades de terapia intensiva especializadas serão adicionadas aos hospitais de Atenas, visto que as altas taxas de hospitalização quase preencheram as disponíveis.

A área de Atenas, juntamente com várias outras em todo o país, está fechada até 8 de março, com a maioria das lojas sem funcionamento, escolas operando com ensino à distância e toque de recolher às 21 horas. Muitos especialistas discutem estender a medida por pelo menos mais uma semana.

Neste domingo, as autoridades anunciaram 1.269 novos casos de covid-19, juntamente com 36 mortes.

Com isso, o número de casos confirmados desde o início da pandemia chega a 191.100, com 6.504 mortes. Existem 391 pacientes em ventiladores em UTI, número próximo a um recorde.

*Com informações da Associated Press (AP)