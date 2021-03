Segundo vereador de Sto.André é internado no hospital de campanha com Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 21:56



O vereador Jorge Kina (PSDB), de Santo André, foi diagnosticado com Covid-19 e internado neste domingo no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell''Antonia. É o segundo parlamentar andreense a ser hospitalizado por conta da doença - há dez dias, a parlamentar Marilda Brandão (PSD) também deu entrada na unidade e ainda segue internada.

Por conta dos dois casos de Covid entre os parlamentares, a Câmara de Santo André, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), decidiu cancelar a sessão solene para entrega do título de cidadão andreense ao deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), que estava marcada para esta segunda.

Detalhes do estado de saúde de Kina não foram divulgados.