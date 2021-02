Na despedida do goleiro Victor, Atlético-MG bate a URT na estreia pelo Mineiro

28/02/2021 | 20:44



Depois de terminar o Campeonato Brasileiro em alta após duas vitórias seguidas nas últimas rodadas e ter ficado na terceira colocação, o Atlético-MG estreou no Campeonato Mineiro com o pé direito. Neste domingo, o time alvinegro recebeu e venceu a URT pelo placar de 3 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Diego Tardelli, Marrony e Echaporã fizeram os gols do jogo que fechou as disputas da primeira rodada do Estadual. Ele também marcou a despedida do goleiro Victor, que está se aposentando dos gramados aos 38 anos.

Com o resultado, o Atlético-MG se junta ao Athletic Club e o América-MG, que também venceram na estreia, com três pontos, mas fica na frente por conta do saldo de gols. Já o adversário está no pelotão debaixo, ainda zerado.

A partida começou bastante movimentada e não demorou para o Atlético-MG balançar às redes. Aos 19 minutos, depois de falta cobrada por Zaracho, Gabriel ajeitou de cabeça e Igor Rabelo bateu de primeira para o gol, mas como houve falta no goleiro no lance, o árbitro invalidou a jogada.

Mesmo assim, o time alvinegro não sossegou e cinco minutos depois, enfim, tirou o zero do placar. Aos 24, Marrony recebeu um lançamento na área, girou em cima do zagueiro e cruzou para Diego Tardelli, que bem posicionado apareceu de carrinho e mandou a bola para as redes. Nos minutos finais, o Atlético-MG teve três boas chances de ampliar, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória por 1 a 0.

Na volta do intervalo, a URT até esboçou uma pequena reação, mas foi o Atlético-MG que ampliou o placar. Aos quatro minutos, Calebe recebeu na área e rolou para Marrony, que chegou chutando para estufar as redes. Do outro lado, Jean Carlos cobrou falta com perigo e fez com que Victor participasse ativamente pela primeira vez no duelo.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, com diversas substituições sendo feitas dos dois lados. Nos minutos finais, o Atlético-MG ainda marcou mais um. Aos 50, Echaporã recebeu livre na entrada da área, deixou o goleiro da URT para trás e mandou a bola para o fundo das redes, fechando o placar em 3 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio da semana para a disputa da segunda rodada. Nesta quarta-feira, a URT recebe o Uberlândia, no estádio Zaza Maciel, em Patos de Minas (MG), às 20 horas. No dia seguinte, o Atlético-MG visita a Tombense, em Tombos (MG), às 21 horas.