PSG vê principais concorrentes empatarem e fica perto da liderança do Francês

28/02/2021 | 19:49



O Paris Saint-Germain não entrou em campo neste domingo, mas foi o grande vencedor do dia no Campeonato Francês. O líder Lille e o terceiro colocado Lyon empataram seus jogos e deixaram a equipe de Neymar e Mbappé muito perto de assumir a liderança, o que pode ocorrer na próxima rodada.

Depois de golear no sábado, o PSG passou o domingo "secando" os rivais e foi beneficiado com os tropeços dos concorrentes ao título francês. O primeiro a derrapar foi o Lille, que mesmo atuando em casa no estádio Pierry-Mauroy, ficou no 1 a 1 com o Strasburg. A igualdade só foi buscada pelo líder quando faltavam três minutos para o fim. Fonte marcou e garantiu um ponto depois de Ajorque colocar os visitantes na frente.

Faltava o Lyon tropeçar para o Paris Saint-Germain não apenas se manter na segunda colocação, como sonhar com a liderança já na próxima rodada. E o compromisso não era nada fácil: na casa do Olympique de Marselha. O time de Lucas Paquetá até saiu na frente, com o brasileiro servindo Ekambi. Em cobrança de pênalti, Milik empatou. Tudo antes do intervalo.

Na etapa final, a situação do Lyon ficou difícil após Lucas Paquetá levar o segundo cartão amarelo e, por consequência, ser expulso. Com um a menos, acabou segurando o empate e não conseguiu recuperar a segunda colocação.

O Lille está na frente com 59 pontos, diante de 57 do Paris Saint-Germain e de 56 do Lyon. Na próxima rodada, o líder visita o Olympique de Marselha, enquanto que o PSG encara o Bordeaux, em promessa de grandes jogos na briga pelo topo. De olho nos rivais, o Lyon recebe o Rennes.