Vereadores do MBL atuam por pautas conservadoras

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 00:01



Os dois vereadores do MBL (Movimento Brasil Livre) na região, Márcio Colombo (PSDB, de Santo André) e Glauco Braido (PSD, de São Bernardo), têm utilizado os mandatos para dar voz ao debate ideológico e defender as pautas conservadoras.

Em Santo André, Colombo tem combatido, praticamente em todas as sessões, a utilização do gênero neutro na língua portuguesa por professores que atuam na cidade. O tucano tem sustentado que a opção de vocabulário – que não é oficializado pelas normas gramaticais – teria fundamento ideológico “de esquerda”.

Além disso, o vereador se envolveu em polêmica após fazer um vídeo declarando que devolveria o carro oficial alegando que o veículo era uma “mamata” mantida pelos parlamentares do município. A situação gerou tensão entre os outros vereadores, que enquadraram Colombo. Líder do MBL em Santo André, ele herdou a cadeira do vereador Marcelo Chehade (PSDB), que se licenciou para comandar a secretária de Esportes.

“Meu mandato será honrando os votos das pessoas que confiaram e mim e que conhecem meu trabalho como ativista. Trouxe emendas para a região, vou expor algumas situações da Câmara e cobrar os vereadores”, declarou Colombo, que compões base governista do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Já na Câmara de São Bernardo, Glauco Braido, com perfil mais discreto que o do colega andreense, atuou para barrar o pagamento de benefícios aos servidores públicos que atuam no Legislativo. Nas sessões, não é raro vê-lo conversando com o parlamentar Julinho Fuzari (DEM), que também é conhecido por defender pautas conservadoras.

“Eu estava atrás de independência e o PSD me deu essa independência para atuar na Câmara. O MBL sempre atuou assim. Vamos pegar as pautas que beneficiam o povo”, declarou. “Quero entregar bons projetos para a cidade, mas não quero deixar de ser independente. Vou seguir a linha do MBL”, declarou o pessedista.

O MBL ganhou visibilidade por ser um dos movimentos de linha de frente da campanha pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2015. Seu líder nacional, Kim Kataguiri (DEM), é deputado federal. Outras lideranças do bloco obtiveram êxitos eleitorais, casos de Arthur Mamãe Falei (Patriota, deputado estadual) e Fernando Holiday (Patriota, vereador paulistano).