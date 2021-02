Atlético de Madrid supera o Villarreal, se redime e abre cinco pontos de vantagem

28/02/2021 | 19:13



O Atlético de Madrid não quer saber de dar chances à concorrência no Campeonato Espanhol. O líder voltou a abrir cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona ao ganhar do Villarreal por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, pela 25.ª rodada - e ainda tem um jogo a menos -, graças a gols de Pedraza, contra, e do português João Félix.

Depois de ser surpreendido em casa na jornada passada ao perder para o Levante por 2 a 0, se redimir neste domingo era questão de honra. Nada de repetir o tropeço no estádio La Ceramica, em Villarreal. Com o artilheiro Luis Suárez em campo e a obrigação de provar que o acidente de percurso seria um fato isolado, o time prometia futebol ofensivo.

Mas quem mandou nos primeiros 45 minutos foram os donos da casa. Mesmo assim, os visitantes saíram na frente. Após cabeçada de Savic, a bola bateu em Pedraza, que mandou para as próprias redes.

Na volta do intervalo, o Villarreal estava disposto a buscar a igualdade de todo jeito. E continuou dominando o confronto, criando chances e falhando na hora H. O famoso "quem não faz, toma" se fez presente. Ataque rápido do líder e a bola chegou em João Félix, que matou no peito e soltou a bomba para ampliar, aos 24 minutos. Vantagem boa e um teste à defesa do time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone.

Conseguiria o líder do Espanhol passar em branco após oito jogos vazados? A resposta é sim. Segurou o resultado e voltou a ter folga na tabela de classificação.

Nos outros jogos deste domingo, o Betis subiu para a sexta posição com ótimo triunfo sobre o Cádiz por 1 a 0, fora de casa. O Granada agora é o oitavo colocado com os 2 a 1 diante do Elche. O Valladolid deixou a zona de rebaixamento ao empatar por 1 a 1, em Vigo, diante do Celta.