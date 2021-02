Postura de Bolsonaro sobre covid é certeza de colapso no longo prazo, diz Maia

28/02/2021 | 19:10



O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) voltou a criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela postura do chefe do Planalto na crise de covid-19. Para Maia, há "certeza de colapso" no longo prazo diante do comportamento de Bolsonaro.

Neste domingo, 28, um grupo de pessoas protestou em frente à casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), contra as novas medidas de isolamento, decretadas para conter o avanço do novo coronavírus .

Bolsonaro ainda compartilhou o vídeo da manifestação nas redes sociais com o grupo falando "queremos trabalhar".

"Onde houver consenso, Bolsonaro estará fora. Vacina salva vidas? Bolsonaro ataca. Máscara previne? Ele tripudia. Isolamento evita o contágio? Bolsonaro vai pra rua. SUS colapsado? Bolsonaro debocha", escreveu o ex-presidente da Câmara no Twitter.

E acrescentou: "No curto prazo pode até funcionar para ele manter a base de radicais unida. No longo, é certeza de colapso."