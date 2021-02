São Bernardo FC estreia com empate diante do Rio Claro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 17:49



O São Bernardo FC conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista da Série A-2. Em duelo que iniciou 50 minutos atrasado por falta de ambulância no Estádio Augusto Schmidt Filho, o Tigre empatou por 2 a 2 com o Rio Claro, na tarde deste domingo, 28, na estreia das equipes na competição. Pela forma como o confronto desenhou, a igualdade ficou de bom tamanho, apesar de o representante do Grande ABC ter demonstrado muito mais volume e condição física na segunda etapa. Porém, faltou bola na rede.

O técnico Ricardo Catalá teve uma sentida baixa de última hora, caso do meia e articulador Vitinho, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Assim, Rafael Costa ficou como o responsável por armar o Tigre. O início da partida foi de troca de posses, sem grandes oportunidades. Mas foi o São Bernardo FC que abriu o placar. Aos 26 minutos, em boa trama ofensiva, Pará apareceu como homem surpresa dentro da área, ajeitou e bateu no canto de Rafael Pascoal: 1 a 0.

Aos 39 minutos, entretanto, o herói do gol aurinegro falhou defensivamente em lance que originou o tento adversário. Pará perdeu a bola na esquerda, Tiaguinho recuperou e cruzou na medida para Jair, de primeira, mandar no canto de Gabriel Gasparotto: 1 a 1. E pouco depois, aos 43, o Galo Azul virou a partida. Denílson aproveitou falha defensiva, ganhou a disputa de bola com Thomas, avançou cara a cara com o arqueiro são-bernardense e bateu por cobertura: 2 a 1.

Na segunda etapa, o São Bernardo FC voltou controlando mais as ações e foi premiado. Aos dez minutos, Pará cruzou na medida, na cabeça de Rodrigo Alves; a bola entrou no cantinho, em câmera lenta, sem chances para o goleiro. A partir daí o Tigre dominou. Ricardo Catalá passou a fazer as modificações, dando novo gás ao time. Mateusinho, por exemplo, arriscou jogadas individuais e, em uma delas, obrigou Rafael Pascoal a grande defesa. Porém, apesar de ter a posse e melhor condição física, faltou o gol e, assim, os são-bernardenses voltam para casa com um ponto.