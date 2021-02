Após A Fazenda 12, Jojo Todynho e Raissa Barbosa finalmente se reencontram

28/02/2021 | 17:10



Mesmo depois de tanto tempo do término de A Fazenda 12, alguns ex-peões já foram se reencontrar e matar a saudade, teve uns que terminaram relacionamento e outros até que deixaram firme de vez a relação.

Jojo Todynho que foi a vencedora da edição deu diversas entrevistas e chegou até a comentar o que faria com todo o dinheiro que recebeu do programa. E no último sábado, dia 27, a funkeira mostrou que o dinheiro é realmente importante, mas que a amizade é ainda mais.

Dentro do confinamento, Jojo tinha uma espécie de ligação de mãe e filha com Raissa Barbosa e agora fora do reality a dupla resolveu de reencontrar e dividiram todos os momentos juntinhas com seus fãs e seguidores das redes sociais.