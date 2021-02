Obituário - 1 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 15:53



SANTO ANDRÉ

Dolores Penharbe de Lima, 92. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Molina Roque, 89. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Parque do Pedroso, em Santo André. Pensionista. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Martins Alves, 86. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Melotto Sofilio, 84. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião dos Reis, 82. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Angélica de Lourdes Fernandes de Freitas, 81. Natura de Irapuã (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Norberto de Toledo, 80. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Advogado. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mario de Souza, 79. Natural de Cosmorama (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ferramenteiro. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Osvaldo da Costa, 70. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Vanda Pianton dos Santos, 67. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Helio Angele Cabral, 65. Natural de Loanda (Paraná). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Advogado. Dia 26. Memorial Planalto.

Laudicéia Benevides, 61. Natural de Canavieiras (Bahia). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucinéia Aparecida Uzan Barbosa, 56. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Tecelã. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Gomes Soares, 55. Natural de Pureza (Rio Grande do Norte). Residia no Sitio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José do Amor Divino, 48. Natural de Maragogipe (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Henrique de Souza, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Augusta Maria Carminhoto, 90. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Memorial Planalto.

Anna Amélia Nicolau Pires, 87. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Gonçalves dos Santos, 86. Natural de Chorrochó (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Apparecida Santana Almeria, 84. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Antonia Pereira de Castro, 80. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Jair Evaristo Brasileiro, 78. Natural de Baixio (Ceará). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Antenor João de Moura, 76. Natural de Guaribas (Piauí). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério de Aparecida (Piauí).

Maria Luisa Leite, 74. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Etelvino José de Lima, 72. Natural de Barra da Estiva (Bahia). Residia na Vila Nova Baeta, bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.

Francisco Cícero dos Santos, 71. Natural de Tauá (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Evelin Gomes Garcez, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Darci Rodrigues Prado, 88. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Josefa Ana Catino, 70. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.



M A U Á

Luzia de Souza Pavani, 85. Natural de Bauru (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Mirlene Miranda Xavier, 78. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia em Mauá. Dia 24, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Dulce Barreto da Silva Almeida, 58. Natural de Canapi (Alagoas). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Gilton Dionizio da Silva, 79. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 26. Jardim da Colina.

José Luiz Venâncio, 60. Natural de Arapongas (Paraná). Residia em Ribeirão Pires. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.