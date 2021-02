Neymar Jr. abre caixinha de perguntas no Instagram e diverte fãs

28/02/2021 | 15:11



Neymar Jr. aproveitou a manhã deste domingo, dia 28, para fazer algumas interações com seus fãs e seguidores nas redes sociais. O jogador abriu uma caixinha de pergunta no Instagram e aos poucos foi alimentando os Stories com respostas para as perguntas dos fãs.

Uma delas chamou a atenção porque estava escrito: quero ser tua amiga um dia. O astro do futebol que é super bem humorado e leva a rede social com um super alto astral fez questão de comentar e dar uma leve alfinetada.

Mas tu quer ser amiga mesmo ou interesseira? Tô de olho!, brincou.

O craque que joga no Paris Saint Germain recebeu outras mensagens, e entre tantas, uma em específico o deixou sem palavras e fez com que Neymar soltasse uma verdadeira gargalha porque uma seguidora revelou que fez uma tatuagem com o nome dele em suas partes íntimas.

Tem fã para tudo, não é mesmo!?