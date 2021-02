Fernanda Lima comenta sobre as dificuldades que teve na gravidez

28/02/2021 | 14:11



Fernanda Lima deu uma entrevista para um podcast chamado Calcinha Larga e revelou para durante a conversa toda a dificuldade que ela teve na gravidez de Maria Manoela, caçula da relação da apresentadora com Rodrigo Hilbert.

Para quem não lembra, houve um momento em que Fernanda revelou que se sentia muito mal durante toda a gravidez que foi em uma participação no Tempero de Família, programa apresentado pelo seu marido, no GNT e ela ainda confessou que Rodrigo cozinhava especialmente para ela que estava sofrendo com muitos enjoos.

- Ali eu fiz um favor, porque a gente tem que fazer favor, né... Vem no meu programa e eu no seu, aquelas coisas, né. Então, ele estava precisando e eu fui, peguei um avião, cheguei lá, aquele super calor. Eu [pensei]: 'meu Deus, como eu vou comer aqui e disfarçar?'. Não consegui disfarçar.

Ainda durante o bate-papo, Lima ressaltou que passou muito mal nas duas vezes em que engravidou.

- Nas duas eu enjoei pra caramba. Eu vomito muito! Eu vomito dormindo. Tenho que tomar remédios fortíssimos para parar o enjoo. É tipo bem deprê assim. Eu não gosto de engravidar. Não quero mais, porque eu fico muito mal... (...) Enjoo é a coisa mais desgraçada que tem, né. Não quero falar sobre isso.

Um outro tema que foi abordado durante a conversa no podcast foi sobre uma possível volta do programa Amor e Sexo, na Globo, em que Fernanda Lima era a apresentadora. Ela acabou deixando claro que não tem nada planejado e que não sabe se isso acontecerá.

- Quando a gente está no processo, né, escrevendo, gravando e depois editando, a sensação é que a gente não aguenta mais uma. O rojão é tão grande, a pressão é tão grande... E como eu faço parte de todo o processo, eu fico muito exaurida assim. Então, eu sempre juro para mim que vai ser o último. E todo mundo que está em volta de mim tem certeza que vai ser o último. E aí, depois passa um tempo, você vai esquecendo do estresse que passou.

Então, pelo visto, não teremos nem tão cedo o retorno de Amor e Sexo, não é mesmo!?