De acordo com colunista, Globo planeja documentário sobre Karol Conká no BBB21

Mesmo após ter sido eliminada do reality com recorde de rejeição, Karol Conká continua dando o que falar aqui fora! De acordo com o colunista Chico Barney, fontes na Globo garantem que existe uma equipe documentando os passos da artista desde que ela saiu do BBB21.

Segundo a coluna, a emissora pretende aproveitar a alta repercussão em torno da rapper e os produtores responsáveis pelo suposto documentário estão com acesso livre à família de Karol. A ideia seria narrar a ascensão e queda de uma celebridade. Eita!

Além disso, neste domingo, dia 28, irá ao ar a entrevista que Karol Conká deu ao Domingão do Faustão. O colunista Leo Dias teve acesso a um áudio da gravação do programa, onde a cantora acredita que não foi cancelada, mas que se arrependeu de ter entrado no jogo.

- Se eu pudesse voltar ao passado, ou não teria entrado ou teria entrado com um tratamento psiquiátrico antes, porque é nítido que a pessoa está transtornada. Para as pessoas entenderem quem sou eu é só ver toda uma trajetória que tive, não tem como esconder por 12 anos.