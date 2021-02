Em entrevista, Pedro Scooby afirma que se encantou por Cintia Dicker em 2011, época em que ainda era casado com Luana Piovani

28/02/2021 | 14:11



Como você acompanhou, Pedro Scooby e Cintia Dicker realizaram um casamento minimalista em novembro do ano passado. Entretanto, em entrevista recente divulgada pelo jornal O Globo, o surfista revelou que se encantou pela modelo enquanto ainda estava com Luana Piovani, em 2011.

De acordo com Scooby, ele viu Cintia pela primeira vez em um outdoor em Nova Iorque.

- Fiquei hipnotizado, nunca vi uma mulher tão linda na minha vida. A Luana disse que a modelo era brasileira e o nome dela. Na hora, não senti nada diferente, tipo sinos, e nem passou pela minha cabeça que pudesse ficar com ela algum dia. Primeiro, eu era casado. Segundo, achava que era algo impossível. Sabe o sonho de pegar a Angelina Jolie? Era isso, contou.

Oito anos depois, Cintia entrou numa rede social e o perfil de Pedro Scooby apareceu nas sugestões. Eles começaram a conversar, mas nada aconteceu e logo em seguida o surfista assumiu um relacionamento com Anitta. Quando o namoro chegou ao fim, Pedro convidou a modelo para um festival de música.

- A gente nunca tinha conversado pessoalmente. Precisava saber se ela era aquilo tudo mesmo. E foi uma loucura porque já no primeiro dia tudo bateu e a gente só andava de mãos dadas.

- O começo foi muito difícil. Sempre fui discreta e, de uma hora para outra, tive que lidar com os fãs das exs dele. Falaram que eu era tapa buraco, que ele estava comigo porque as outras não quiseram, que o namoro não ia durar. Fiquei tão assustada que resolvi fazer terapia para aprender a lidar com tudo isso, desabafou a modelo.

Hoje, o casal divide uma casa com pista de skate no jardim em Cascais, Portugal. Os filhos do surfista com Luana Piovani, Dom, de oito anos de idade, e os gêmeos Liz e Bem, de quatro anos, sempre visitam o casal e possuem uma boa relação com Cintia.

- Fiquei com receio, claro, que os meus filhos não gostassem dela, mas logo passou. Eles amam a Cintia. O Dom, ontem mesmo, virou-se para mim e disse: Que sorte temos de ter achado a tia Cintia.

- Nunca pensei no pacote ex-mulher e três filhos. Eu simplesmente me joguei na relação. E não me arrependo. As crianças são doces, muito educadas. E obedientes. Difícil mesmo é o Pedro, brincou Cintia.

Fofos! quem aí shippa o casal?