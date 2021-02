Tottenham goleia Burnley em casa com gol de Lucas e atuação de gala de Bale

28/02/2021 | 13:46



O Tottenham se recuperou em grande estilo das duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time londrino contou com atuação de gala de Gareth Bale, que balançou as redes duas vezes e deu uma assistência, e também com gols do brasileiro Lucas Moura e do artilheiro Harry Kane para golear o Burnley por 4 a 0, em casa, em duelo da 26ª rodada.

O Tottenham voltou a pontuar após duas rodadas, foi aos 39 pontos e subiu do décimo lugar para a oitava colocação na tabela de classificação, mais perto da zona de classificação às competições europeias. O Burnley sofreu a terceira derrota consecutiva e permanece na 15ª posição, com 28 pontos, sem conseguir abrir distância segura da zona de rebaixamento.

O time de José Mourinho fez sua parte e atropelou o adversário em Londres, definindo o triunfo no primeiro tempo, com três gols em 31 minutos. Liderado por Bale, que costuma brilhar quanto está a fim de jogo, algo que não tem sido muito comum nos últimos anos, o Tottenham abriu o placar no primeiro minuto. Son recebeu pela esquerda e cruzou na medida para o galês desviar sutilmente para o gol.

Inspirado, Bale também participou da jogada do segundo gol. O meia-atacante deu belo lançamento do campo de defesa para Harry Kane, que superou a marcação e finalizou com força para vencer Pope e ampliar o marcador aos 15 minutos. Aos 31, Lucas Moura deixou a sua marca. Reguilón cruzou da esquerda, o meia-atacante brasileiro ajeitou e bateu bonito de canhota no canto direito.

Na etapa complementar, para fechar a sua exibição de gala, Bale fez foi às redes mais uma vez. Aos dez minutos, ele foi lançado por Son na ponta direita, limpou para o meio e finalizou com categoria no canto direito de Pope para marcar o gol mais bonito do confronto e selar o triunfo, provando que, se quiser, pode ser essencial para uma boa temporada dos londrinos.