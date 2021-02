Nego Di acusa Globo de fazer novela com a vida das pessoas, ataca Sarah e afirma que Lucas foi expulso do BBB21

28/02/2021 | 13:10



A madrugada deste domingo, dia 28, pegou fogo! Em seus Stories do Instagram, Nego Di soltou o verbo sobre o Big Brother Brasil e fez diversas acusações graves sobre o programa e a própria Rede Globo. Logo de cara, o humorista mencionou que ficou incomodado com o fato de Lucas Penteado, também ex-participante do BBB21, estar tendo espaço no Altas Horas, programa comandado por Serginho Groisman.

- Estava vendo o Altas Horas aqui e fiquei bem incomodado, porque o Lucas tocou no meu nome. E eu vou falar, estou cansado de ficar fingindo que nada aconteceu, fingindo que eu não estou vendo o que está acontecendo, o que estão fazendo... [...] Só eu sei o que a gente viveu lá dentro, e a galera que está lá. Eu quero saber como é que vai ser depois, quando todo mundo sair, e ver que a Globo simplesmente está ocultando coisas que aconteceram lá dentro.

Nego Di, então, afirmou que Lucas teve um comportamento bastante tóxico dentro do reality.

- Eu vi o Lucas discutindo com meninas lá dentro, apontando o dedo na cara delas, sendo bem agressivo. Não foi uma, não foi duas, não foi três... Foram no mínimo umas cinco meninas, chorando e tremendo na minha frente por causa dele. Aí que eu me coloquei contra ele. Eu vi o Lucas lá dentro fingindo que estava incorporado para assustar as meninas. Aí, agora no Altas Horas, ele está dizendo que tiraram sarro de religiões de matriz africana. Ele foi o primeiro a assustar as meninas, o primeiro a fazer isso.

O comediante também atacou Sarah, uma das participantes favoritas desta edição.

- Ele disse também que sofreu homofobia lá dentro. A primeira pessoa a questionar se realmente ele era bissexual ou se estava fazendo aquilo para permanecer na casa foi a Sarah. Ela inclusive usou o termo topa tudo por dinheiro. Ela falou assim Gente, defendi até agora, mas lavei as minhas mãos. Até porque eu sou amiga dele, mas sou muito mais amiga do Gil. Se ele usou o Gil, para mim já era. E ela ficou usando o termo topa tudo por dinheiro daquela hora, até a hora de eu pegar no sono. Ela estava repetindo isso para todo mundo. Então eu quero entender: Globo, aonde foi parar esse material? Aonde foi parar esses registros?

O brother alegou que as pessoas mudavam de comportamento após serem chamadas para o confessionário.

- Sabe a real? Eu estou cansado de evitar falar da Globo, de passar pano... está demais. F**a-se que tem contrato, azar. Porque assim: eu não era chamado no confessionário. Eu precisei de remédio, estava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no Raio-X, fui xingado. As pessoas trocavam de microfone quatro vezes no dia. Eram chamadas no confessionário, voltavam, pareciam que tinham sido benzidas, que tinham tomado um passe. Voltavam pessoas mais equilibradas, de luz, sensitivas... As pessoas voltavam assim.

E acusou a Globo de fazer novela com a vida das pessoas.

- Ninguém é 100% ruim, nem 100% bom. Só que em determinado momento, parece que não vale a pena para eles mostrarem o lado bom, porque senão estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, a Lumena, quando eu aparecia, rolava até trilha sonora! Eles fizeram uma novela, essa é a grande verdade. E eu não queria ter que falar disso. Beleza, fui lá, eu que quis, assinei o contrato... Mas cara, o jeito que está sendo...

Em seu discurso, o humorista falou do tratamento Karol Conká recebeu após a sua saída do programa.

- O Lucas sofreu para caramba. Realmente, foi humilhado, aconteceram várias coisas. Mas fez um monte de b***a também. Só que aqui ele foi recebido de uma maneira legal. Mas aí eu te pergunto: a Karol, que ao que tudo indica, foi a pessoa que mais fez c****a, foi recebida de uma maneira que foi acolhida também? Não entendi. Quando eu saí, não teve intervalo. Quando eu saí, eu fui empurrado para o ao vivo. O discurso que o Tiago fez da minha eliminação foi praticamente um puxão de orelha. Aí quando a Karol sai tem intervalo, não mostram seguidores, vai para Faustão... é redenção, é isso? Eu só quero entender qual é a da Globo. Querem defender os deles, vão passar a mão por cima de todo mundo, independente da merda que tenham feito, porque são deles, porque tem um outro tipo de relação com a emissora, ou a carreira deles é mais importante, a família deles é mais importante... Não entendi. [...] Como é que a Karol sabia tanto? Ela sabia que ela ia ser rejeitada, que ela ia bater o recorde... Como é que ela teve tempo? Como é que ela sabia? Isso que não estou conseguindo entender. Tem a ver com gaúcho? Porque a gente sempre foi meio excluído assim, né... Estou achando curioso.

Nego Di reafirmou que a edição não mostrou muito de sua participação, como o fato dele ter feito piadas e até música dentro do BBB21.

- Tudo o que eu fiz foi tirado de contexto. Realmente tiveram umas c*****s que eu fiz, que eu falei, e apareceu. Mas as ideias que eu troquei com ele [Lucas] não apareceram. Eu pedi, inclusive, para o Projota falar com ele. E apareceu só o Projota falando. A minha ideia? F**a-se, apagaram, sei lá aonde foi parar.

O artista ainda declarou, com todas as letras, que Lucas foi expulso do programa, ao contrário do que foi mostrado para o público.

- Aí eu entro no confessionário logo depois que o cara é expulso da casa - porque eles vendem que ele pediu para sair, mas ele foi expulso, né. E eu ouvi assim Esquece esse assunto, não fala mais disso, age assim, está tudo certo, agora o convívio de vocês vai melhorar, o cara é um monstro quando bebia... Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que: Mano, estou agindo certo, estou do lado certo, me posicionando de forma correta, o Brasil todo está vendo a parada do jeito que eu estou vendo... E eu vou continuar errando. [...] Por que eu fui incentivado pelo próprio Boninho a continuar agindo da maneira que eu estava agindo?

E disse que até o pay per view possui edição de imagem.

- Tem edição no pay per view, em tempo real. Eu caminhei na casa e vi câmera apontada para a parede. Eu nunca pensei que fosse estar na "casa mais vigiada do país" e ia ter um ponto cego. Cansei de passar a mão por cima, não vou aceitar. Vi e vivi coisas que não saíram aqui na rua. E eu só estou esperando o resto sair, porque eles vão estar junto comigo. Vou tacar para cima, vou chutar o balde mesmo. Eu não vou ficar passando pano para a emissora e nem para ninguém.

Por fim, Nego Di anunciou que falará sobre o programa em um show de stand up comedy que montou, chamado 98 Por Cento. De acordo com ele, o material para a apresentação estará pronto em uma semana. Será que ele irá fazer ainda mais acusações?