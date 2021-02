Resumão BBB21: confira tudo o que rolou no programa durante a madrugada pré-paredão

28/02/2021 | 12:10



Ânimos exaltados! A madrugada pré-formação de paredão rendeu no BBB21, principalmente após o Big Fone tocar. Como você viu, Carla Diaz atendeu ao telefone que tocou no último sábado, dia 27, e indicou Lumena, Fiuk e Rodolffo para o paredão.

Quem não ficou nada feliz com a indicação foi Fiuk. Em conversa com a Thaís, o cantor desabafou.

- A gente acha que as pessoas reconhecem o que a gente faz por elas, mas aqui dentro não vale muito isso. Pelo menos a sinceridade vem à tona, não por palavras, por atitudes.

Depois, o artista sugeriu que ele deixou que Carla atendesse ao Big Fone, mas foi duramente criticado pelos internautas, que exibiram vídeos da atriz saindo em disparado na frente de Fiuk.

- Você vê, deixei a Carlinha atender e ela vai lá e pá.

Projota deu o que falar, mais uma vez!

Após o Big Fone, Projota viu seu jogo prejudicado mais uma vez. Ao longo da madrugada, o rapper conversou com Lumena e desabafou por ser a primeira opção de indicação do líder.

- Esse Big Fone atrapalhou minha vida. Uma opção é o Rodolffo e a segunda sou eu, ele é o nosso sniper.

Ainda conversando sobre o jogo, Projota sugeriu que Lumena poderia estar perto de pessoas que a indicariam para o paredão, mas a sister discordou.

- Eu não sou alvo deles, eu sou alvo da Carla. É sobre cada jornada especifica. Não sei se eu consigo ler dessa forma.

- Você não é alvo deles porque você grudou neles, mas teve uma mudança de padrão da sua parte, retrucou o brother.

- Eu sou a mesma desde o início do jogo. Eu não deixei de ter aliança com você pra ter aliança com eles.

Sensível pelo castigo do monstro, Projota desabafou e disse que se sentiu sozinho por Lumena não ter ficado lá quando a música tocou.

- Achava que você era minha aliada.

Vestido de brócolis, o participante está bem incomodado com o monstro dado pelo anjo, Caio. Na última sexta-feira, dia 26, a produção já havia feito modificações na fantasia do cantor após reclamações do mesmo. No sábado, mais uma vez a produção do reality trocou os adereços da fantasia, de modo a ficar mais confortável. Mesmo assim, Projota continuou reclamando.

- Eu sinto o ferrinho na cabeça.

Na manhã deste domingo, dia 28, o artista ainda reclamou de ter que ficar na fila do Raio-X! Eita!

- Não aguento mais! Bando de filho da p**a. Peguei fila pra fazer o Raio-X. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila. Inclusive esse líder de m***a. Esse filho da p**a. Mano, me deixa ficar aqui pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem. Falso do ca****o. Depois, fair play! Isso é que é falta de fair play. O que eu fiz pra essas pessoas? Eu não fiz nada pra eles. O cara não fez nada no jogo até agora, ganhou um líder e tá achando que ele é quem?

Tiago Leifert debochado!

Ninguém perdoa - nem a internet, nem Tiago Leifert. Após discussão de Viih Tube e Carla Diaz na madrugada de sábado, a youtuber correu para abraçar a atriz após ela atender o Big Fone.

- Tá vendo, você chama a amiguinha de sonsa, depois fica morrendo de medo. Se salvou, brincou o apresentador.

Já os fãs do programa estão chamando a influenciadora de falsa.

Mais tarde, em conversa no quarto do líder com João, Thaís e Camilla de Lucas, Viih Tube voltou a falar sobre Carla Diaz.

- É uma merda. Falei com ela que a posição dela está muito difícil, né? Ela tem um relacionamento com ele (Arthur) e é amiga de uma galera que vai acabar votando nele. Ela é tonta também porque sabe disso. É o óbvio.

E você, o que achou de tudo isso?