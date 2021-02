Willian brilha com 2 assistências e comanda vitória do Arsenal sobre o Leicester

28/02/2021 | 11:14



O Arsenal surpreendeu o Leicester, terceiro colocado do Campeonato Inglês, e venceu o rival fora de casa por 3 a 1 neste domingo, em duelo da 26ª rodada. O meio-campista brasileiro Willian, que vinha em baixa, resgatou seu bom futebol e foi o destaque do jogo com duas assistências, uma delas para o zagueiro David Luiz.

O resultado não muda muito a situação do Arsenal, que tem oscilado demais e continua longe dos primeiros colocados. O time londrino subiu da 11ª colocação para a nona, agora com 37 pontos. Com o tropeço em casa, o Leicester perdeu a oportunidade de assumir a liderança e pode ver o Manchester United se isolar na segunda colocação. Hoje, os dois têm 49 pontos, mas a equipe de Manchester ainda joga neste domingo diante do Chelsea.

Como costuma fazer em seus domínios, o Leicester se impôs nos primeiros minutos e abriu o placar cedo, aos cinco, com Tielemans. O belga invadiu a área pela direita e chutou forte, cruzado, para vencer o goleiro Leno. Os anfitriões continuaram superiores até a metade da primeira etapa.

Depois disso, os visitantes cresceram e chegaram ao empate aos 39 por meio da bola aérea ensaiada. Em cobrança de falta no lado direito, Willian encontrou David Luiz, que se livrou da marcação e apareceu na marca do pênalti, livre, para cabecear no canto direito e sair para comemorar.

A equipe de Mikel Arteta conseguiu a virada ainda na etapa inicial. Nos acréscimos, a bola explodiu no braço do zagueiro do Leicester dentro da área e o árbitro assinalou pênalti com o auxílio do VAR. Lacazette deslocou o goleiro e converteu a cobrança no canto direito, colocando os londrinos à frente.

Precisando do empate, o Leicester se lançou ao ataque na volta do intervalo, mas viu o adversário marcar o terceiro cedo, aos sete minutos do segundo tempo, e definiu o triunfo. Em bola espirrada, Willian apareceu na área para rolar para Pepe apenar empurrar para o fundo das redes e deixar os visitantes em situação confortável.

O Arsenal controlou a partida após o terceiro gol, de modo que o Leicester, despedaçado por lesões de jogadores importantes, não conseguiu pressionar com efetividade, apenas à base de bolas longas e cruzamento em direção ao artilheiro Jamie Vardy, que, desta vez, passou em branco.

Também neste domingo, Crystal Palace (13º) e Fulham (18º) empataram sem gols em jogo fraco tecnicamente em Londres.