Bruna Marquezine e Enzo Celulari dão a entender que estão juntos em posts sugestivos nas redes sociais

28/02/2021 | 11:10



Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão, definitivamente, mexendo com o coração dos fãs! No último sábado, dia 27, os artistas fizeram algumas publicações bem sugestivas nas redes sociais, que deram a entender que eles estavam juntos. Será mesmo?

Tudo começou no Instagram de Bruna, quando ela compartilhou nos Stories que ela e uma outra pessoa estavam usando a mesma sandália - e praticamente o mesmo look. Pela fisionomia, esse alguém ao lado da estrela aparenta ser do sexo masculino. Além disso, a atriz deixou aparecer na foto uma parte do corpinho de Amora, uma de suas cachorrinhas. Até aí, nada muito suspeito, não é?

Acontece que, momentos depois, Enzo posta em seus Stories uma foto de um cachorro, que coincidentemente, é da mesma raça de Amora, cadelinha de Bruna. Não só isso: os dois estavam acompanhados de um golden retriever no mesmo dia, praticamente ao mesmo instante... Aí já seria coincidência demais, hein? Tanto que diversas pessoas repararam nessas semelhanças - e fizeram questão de falar sobre o assunto nas redes sociais!

Como você viu, existem vários indícios de que Bruna e Enzo estariam mesmo em um relacionamento. Recentemente, os dois até foram flagrados de mãos dadas em um shopping no Rio de Janeiro, embora nenhum deles tenha confirmado o romance publicamente.