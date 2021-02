Santo André recebe doses de Coronavac com intenção de vacinar idosos de 77 a 79 anos

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 10:27



A Prefeitura de Santo André, sob comando do prefeito Paulo Serra (PSDB), recebeu na manhã deste domingo mais 7.960 doses da vacina Coronavac. As doses do imunizante têm como público alvo idosos de 77 a 79 anos, o que amplia a vacinação contra o coronavírus na cidade.

Os munícipes que se enquadram nesta faixa etária deverão se cadastrar, a partir de amanhã, no site http://psa.santoandre.br/vacinacovid, para receber as informações sobre data e local que receberão a primeira dose da vacina..

“Não vamos medir esforços na busca por mais doses. Estamos constantemente cobrando o envio (de vacinas) ao governo federal e estadual, e buscado alternativas para a compra de novas doses, com intuito de imunizar a nossa gente o mais rápido possível. Mas até que chegue sua vez, precisamos de sua colaboração”, declarou o prefeito Paulo Serra por meio de seu perfil oficial em uma rede social.

Na cidade, a gestão de Paulo Serra já aplicou 51.815 vacinas, sendo 41.122 para a primeira dose e 10.693 para a segunda dose.