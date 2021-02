No Altas Horas, Lucas Penteado revela se ainda tem interesse em Gilberto e cita rejeição dos demais participantes: - Muitas coisas passaram do limite

28/02/2021 | 10:11



Lucas Penteado participou do programa Altas Horas na noite do último sábado, dia 27, e falou sobre a sua participação no BBB21. Feliz, o ator mencionou que está grato pelo apoio que recebeu do público após a sua saída do programa.

- Que mudança. Deus é muito bom para mim. Me deu oportunidade de entrar na casa mais vigiada do Brasil, me deu força para enfrentar as adversidades, mais força ainda para entender qual era o momento de sair, e me deu esse país maravilhoso que me acolheu.

O humorista também falou sobre o momento em que percebeu que deveria deixar o reality.

- Foram situações lá dentro que fizeram com que eu acreditasse que tudo o que eu estava fazendo lá estava errado. Fizeram com que eu questionasse algumas ideologias minhas, como a união dos pretos, os periféricos, as minas, a comunidade LGBTQIA+, porque acredito que só podemos nos defender com união. Só que houve um momento que, não sei se eu perdi a mão ou se foi num momento errado, mas acabei falando na festa. A questão final foi perceber que eu ia enfrentar outro preconceito que eu nunca tinha enfrentado publicamente, então eu queria sair naquela hora e enfrentar, caso necessário. E não. O Brasil entendeu a adversidade do que aconteceu.

Lucas afirmou que acredita que a ambição pelo prêmio desviou o foco de muitos participantes, já que, em sua opinião, nunca existiu um motivo claro para que ele fosse rejeitado pelos colegas de confinamento.

- Acho que os nervos estavam à flor da pele. A gente tinha entrado em um programa que vale um milhão e meio de reais, e na crise que vivemos, isso mexe com a cabeça de muita gente. Todos ali estavam esperando uma treta, um motivo para rir e chorar e acabou indo conforme a emoção do momento. Não houve um motivo claro, a resposta era para com a pressão que eles estavam sentindo. Na minha opinião, nesse BBB tem pessoas reais, então é um reflexo social.

Inclusive, o artista deixou claro que não retornaria para o programa agora - apesar de ter os seus preferidos dentro da casa.

- Iria estragar o jogo, porque eu ia tentar salvar os pretos que estão tendo uma linha não tão bem vista pela sociedade. Ia chegar na Lumena e falar: Perdemos a mão. Não voltaria. Joguei até onde suportei e muitas coisas passaram do limite, e não seria justo voltar agora. Quero ver Juliette milionária. Tem o Gil, que também é um arraso... Tem a Sarah que, para mim, ao sair de lá vai ter o trampo que quiser na televisão.... Eles são primeiro, segundo e terceiro lugares, para mim, nessa brincadeira.

E já que falamos em Gilberto... Na entrevista, Lucas revelou se ainda tem interesse em ficar com o brother fora do BBB.

- Vamos conversar quando ele sair. Que beijão, né? Ele beija bem. O Gil vai sair de lá e tem uma oportunidade no Texas (Estados Unidos). Acredito que o sonho dele atualmente seja fazer doutorado em Economia. Ele vai sempre ter meu contato. Se rolar, rolou... Relacionamento é uma coisa complexa, precisa conhecer a pessoa, criar intimidade, mas fora essa parte ele vai ter um amigo para o resto da vida aqui fora. Ele, Juliette e Sarah.

Por fim, o ator fez questão de mencionar o apoio que sempre recebeu da mãe.

- Nos momentos que senti que tinha que parar com a arte, porque tinha que ajudar em casa, trabalhar, pagar aluguel, luz, ela falou: Não. Eu me mato de trabalhar para você viver seu sonho. Por isso, consegui ser ator e cantor. Ela ia trabalhar grávida. Eu dizia que não ia conseguir passar para Malhação, e ela dizia que não, que um dia eu ia comprar a casa dela e agora o Brasil está me ajudando. Mamãe, você vai ter sua casa própria.