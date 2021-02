Marido de Ana Hickmann afirma que o paladar está voltando após ter vencido a luta contra o câncer

28/02/2021 | 10:10



Alexandre Correa compartilhou um momento bastante especial em seu perfil oficial do Instagram. Em uma série de Stories publicados no último sábado, dia 27, o empresário mencionou que seu paladar está quase perfeito. Como você acompanhou, o marido de Ana Hickmann enfrentou um câncer na região do pescoço recentemente, o que o fez ficar 21 dias sem comer qualquer tipo de alimento. Felizmente, Alexandre venceu a doença e já está curado.

- Agora que meu paladar está voltando, eu como que nem um refugiado de guerra. Hoje aqui no bifê, a Ana falou Amor, é a quinta vez que você levanta para se servir... Tenta disfarçar um pouquinho. [risos], contou.

Depois, o empresário comemorou o fato de poder saborear os alimentos mais uma vez.

- Comida é muito boa, a gente sai comendo tudo, né?

O casal está hospedado em um resort junto com o filho Alexandre Jr., compartilhando todos os momentos da viagem nas redes sociais.