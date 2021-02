A São Caetano do centenário

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 07:00



Memória tem folheado esta agenda mágica. Para cada semana, uma imagem: São Caetano do Sul em 52 Fotos. Um verdadeiro mostruário da riqueza do acervo da instituição – repetimos sempre – um modelo para as demais cidades.

Naquele ano de 1977, Raimundo da Cunha Leite assumia como prefeito e a programação referente ao centenário da chegada dos primeiros imigrantes italianos foi grandiosa.

1877-1977. O crescimento vertical era uma realidade, despontando os edifícios de muitos andares em todos os bairros, numa São Caetano que ainda respirava industrialização plena e que se acomodava num espaço geográfico que é o menor entre as sete cidades.

Dr. Raimundo deixou a Prefeitura, ao eleger-se deputado federal. Em seu posto ficou o vice-prefeito, João Dal’Mas. Os dois, memorialistas. Tivemos oportunidade de conhecer o acervo do prefeito Raimundo. Prevalecia o material referente ao centenário de 44 anos atrás.

E viajamos para Cananéia

Em 1956, a Câmara Municipal de Cananéia aprovava, por unanimidade, moção que pleiteava a transformação da cidade em monumento histórico nacional.

A moção seguiria para a Câmara Federal, informando:

- Cananéia foi fundada antes da chegada de Martim Afonso de Souza ao Litoral brasileiro.

- Em 1531, o povoado já constituía o primeiro núcleo habitado pelos brancos.

- De Cananéia partiram os primeiros desbravadores do sertão, sob o comando de Pero Lobo.

Nota – Os esforços dos vereadores de 1956, ao que consta, não prosperaram. E Cananéia não alcançou o título reivindicado há 65 anos.

Ídolo de Carvalho, no livro Cananéia, o Primeiro Povoado do Brasil (Geograf, 2010, 2ª edição), enviado à Memória pelo fotógrafo andreense Luiz Maragni, destaca:

- O primeiro povoado do Brasil surgiu de forma muito espontânea. O elemento civilizado, uma vez introduzido no território, prontamente se miscigenou com o elemento autóctone. Caso claro, comprovado e documentado de mestre Cosme Fernandes, o Bacharel de Cananéia.

O livro traz um desenho de José Custódio de Sá e Faria, citado nos estudos do professor José de Souza Martins sobre São Caetano.

Diário há meio século

Domingo, 28 de fevereiro de 1971 – ano 13, edição 1473 Manchete – Santo Padre fala ao Brasil e pede confraternização.

“Amados filhos do Brasil.” Assim o papa Paulo VI iniciou sua mensagem ao povo brasileiro, lançando oficialmente a Campanha da Fraternidade.

Nacional – TRU (Taxa Rodoviária Única) é efetivada e passa a vigorar amanhã (segunda-feira, 1] de março de 1971).

São Caetano – Vereador Fábio Ventura pesca tilápia de um quilo e 200 gramas na Represa Billings.

Futebol – Santo André FC estreia na Primeira Divisão hoje à tarde (domingo, 28 de fevereiro de 1971), no Estádio Municipal (Bruno Daniel), frente ao Bragantino.



Em 28 de fevereiro de...

1916 – Moradores de Paranapiacaba escrevem ao Estadão solicitando o aumento do destacamento policial no distrito, então composto apenas por um anspessada e duas praças.

1931 – Montando uma motocicleta, Jayme Vieira, 26 anos, residente na Estação Rio Grande (da Serra), atropelou o operário João Fernandes, 45, ele também residente em Rio Grande.

1956 – Fundada a Associação Lar Menino Jesus, em Santo André, obra maior de dom Jorge Marcos de Oliveira, primeiro bispo diocesano do Grande ABC.

- Câmara Municipal de Santo André institui a Semana Inglesa no funcionamento do comércio local, que passava a funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, das 8h às 13h.

- Associação dos Advogados de São Paulo publicava edital a fim de se eleger a primeira diretoria do Departamento de Santo André da entidade.

1986 – O presidente José Sarney anuncia o congelamento de preços e medidas para tentar baixar a inflação. É o fim do cruzeiro, moeda que nasceu no tempo de Getúlio Vargas, em substituição ao réis.

1991 – Fim da Guerra do Golfo.

Santos do dia

- Lupicino.

- Daniel Aleixo Brottier.

- Romão ou Romano (390-463). Um dos primeiros monges franceses.

Municípios paulistas

Celebram aniversários hoje: Paulínia, Restinga, Salesópolis, Sebastianópolis do Sul e Silveiras.

Salesópolis – Integra a Grande São Paulo. É município desde 1857. O nome homenageia Campos Sales, presidente da República: “Cidade de Sales”.

Nome original: São José do Paraitinga.

Descreve o historiador Bruno Ernani Silva:

- A cidade tem sua origem histórica ligada a Mogi das Cruzes pelo processo de expansão do povoamento a partir de São Paulo de Piratininga, através da doação de terras e a ocupação com o cultivo de roças de lavoura, criação, lavras e construção de ranchos.

Cf. Esboço da História do Povoamento em São Paulo, Ed. Globo, 1967.