Obituário - 28 de fevereiro de 2021

Francisco Nunes Rodrigues

(Sumé, Paraíba, 1957 – São Caetano, 2021)

Faleceu ontem (27), em São Caetano, o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos local, Chico Nunes. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital São Luiz, vítima da Covid-19.

Veio criança para São Caetano. Trabalhou na indústria ZF. Ali foi cipeiro. Atuou como diretor de base no sindicato, até chegar à vice-presidência.



SANTO ANDRÉ

Décio de Barros, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio José Lugli, 84. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gervásio Silva, 83. Natural de Jequié (Bahia). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Oscalina Vieira Ribeiro, 81. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Antonio, 80. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Moreno Gabana, 78. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marival Teixeira Costa, 77. Natural de Seabra (Bahia). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lucas de Assis, 73. Natural de Santa Amélia (Paraná). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurinete Medeiros Leite, 70. Natural de Umbuzeiro (Paraíba). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Pensionista. Dia 25. Vale da Paz.

Ezilda Fernandes Capella, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zacarias Pereira Holanda, 68. Natural de Mossoró (Rio Grande do Norte). Residia no Sítio Morro Grande, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Raimunda Leite Sobrinha, 65. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rui Silva Moreira, 60. Natural de Monte Carmelo (Minas Gerais0. Residia no bairro Casa Grande, em Santo André. Engenheiro de produção. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Flávio Donini, 56. Natural de Santa Rita D’Oeste (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos da Cruz, 55. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Ajudante geral. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilson Alves da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Operador de máquina. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, Capital

José dos Santos, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

Natalina Camargo Batista, 98. Natural de São Pedro da União (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Alice de Paula Catalani, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

João de Oliveira Campos, 87. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel de Ramos, 86. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Mario de Souza, 79. Natural de Cosmorama (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ferramenteiro. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Jaildo José Ferreira da Silva, 69. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Malvezi Carmona, 69. Natural de Bela Vista do Paraíso (PR). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

José Germano Soares, 68. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Maria Lúcia Santos Costa, 65. Natural de Buemara (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Amabel Vieira de Melo, 65. Natural de Venturosa (Pernambuco). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Angela Maria Primitiz, 61. Natural da Califórnia (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

José Luiz Umbelino, 60. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Ana Dametto Marson, 88. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Memorial Phoenix.

Francisca Duran Moreno, 84. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Viviane Aparecida Maion Garcia, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 25, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Raimundo Cândido Silva, 88. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.