Água Santa estreia com vitória na A-2 contra o Velo Clube

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 18:11



O Água Santa estreou com vitória na Série A-2 do Campeonato Paulista. Fora de casa, o time de Diadema bateu o Velo Clube, no Estádio Benito Agnello, em Rio Claro, por 2 a 0, gols de Bambam e Dadá.

O Netuno controlou as ações do jogo, que marcou duelo entre uma equipe rebaixada do Paulistão da temporada passada (Água Santa) contra o campeão da Série A-3 (Velo Clube). Apostando nos contra-ataques, os comandados de Sérgio Guedes mostraram eficiência, sobretudo no segundo tempo, para garantir o trunfo longe de seus domínios.

A partida começou morna em Rio Claro, com raras chances claras de gol. No fim da primeira etapa, porém, o Água Santa mostrou suas armas. Cruzamento perigoso do lateral-direito Alex Reinaldo encontrou a cabeça do centroavante Bambam, artilheiro da Série A-2 do ano passado pelo São Bento e reforço do Netuno. O camisa 9 cabeçou para baixo, parando no goleiro Ricardo Graça.

Na sequência, Graça precisou trabalhar novamente diante de cobrança venenosa de falta de Alex Reinaldo. A pressão no fim do primeiro tempo terminou com oportunidade clara do meia Luan Dias, na entrada da área. De esquerda, ele finalizou para fora, rente à trave esquerda defendida por Graça.

No segundo tempo, o Água Santa apostou no contra-ataque diante da postura mais agressiva do Velo Clube. Deu muito certo. Aos oito minutos, contragolpe de manual colocou a equipe do Grande ABC em vantagem no placar. Bambam escorou para Luan Dias. O camisa 10 deu lindo passe para Dadá, nas costas da zaga. Ele só rolou para o meio, onde o centroavante Bambam estava, sem marcação.

O gol desestabilizou o Velo Clube. Tanto que Dadá perdeu chance incrível, dentro da área, em novo passe de Luan Dias. Aos 31, entretanto, o Netuno matou a partida. Em novo contra-ataque, Bambam recebeu sozinho pela direita passe na medida do meia Lelê. O artilheiro não foi fominha e tocou para Dadá, livre, marcar. Foi a retribuição do presente recebido minutos antes.

No fim do jogo, a equipe do Interior se lançou de vez ao ataque e exigiu trabalho do goleiro Oliveira, que correspondeu. O jogador do Água Santa fez duas grandes defesa, uma no voleio de Lucas Duni e outra na cabeçada de Caio Vieira, ambas dentro da pequena área.