Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano morre aos 63, vítima de Covid

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 17:42



Morreu na manhã deste sábado, 27, aos 63 anos, Francisco Nunes Rodrigues, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, vítima de Covid-19. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital São Luiz, no município. Não há informações sobre velório e sepultamento.

Conhecido como Chico Nunes, o paraibano de Sumé se radicou ainda na infância em São Caetano, onde construiu sua carreira. Trabalhou por anos na empresa ZF, na qual atuou como cipeiro. Foi também diretor de base da entidade sindical e, nos últimos anos, ocupava a cadeira da vice-presidência.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, lamentou a morte do amigo. "É uma grande perda para o Sindicato e para os trabalhadores metalúrgicos, por tudo o que ele representa”.

Segundo Cidão, Rodrigues não media esforços para fazer o melhor para os trabalhadores. “Um amigo fiel, companheiro, uma pessoa de confiança. É uma perda irreparável. É um vazio que fica e que será difícil de ser preenchido”.

Diretor executivo da base sindical, Norberto da Silveira Neto diz que Rodrigues foi muito “representativo, parceiro, uma pessoa ouvinte. Dividia suas experiências, dava opiniões, enfatizava o que era importante para classe dos trabalhadores”.

Neto diz que, tanto para o sindicato quanto para a classe sindical, é a perda de alguém fundamental, “com grande história, com muita dedicação e esforço de representar a todos, com suas ideias e opiniões”.

Por meio de nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano lamentou a partida do vice-presidente. “A categoria metalúrgica está consternada, pois perde um companheiro valioso que dedicou grande parte da sua vida à luta em defesa dos direitos dos trabalhadores."