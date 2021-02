SP registra 71,1% de ocupação de leitos de UTI com 7 mil internados por covid

27/02/2021 | 17:11



O Estado de São Paulo atingiu na tarde deste sábado, 27, taxa de 71,1% de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva, com 7.011 pacientes internados com covid-19, informou o governo estadual em boletim diário.

Ao todo, no Estado, 15.517 pessoas estão internadas em decorrência da doença, sendo 8.506 em leitos de enfermaria, o que representa 52,3% de ocupação. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação de UTI é de 71,6% e de enfermaria, de 58,3%

Neste sábado, o Estado ultrapassou 2 milhões de casos da doença, com 2.037.267 infectados desde o início da pandemia. O número de mortes por covid-19 em São Paulo é de 59.428 e o de recuperados 1.805.549. Do total de recuperados, 201.172 foram internados.

De acordo com o boletim, hoje, os 645 municípios do Estado têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 627 com um ou mais óbitos.