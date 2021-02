EC São Bernardo estreia com derrota para o Oeste

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 16:54



O primeiro jogo do EC São Bernardo no Campeonato Paulista da Série A-2 não teve o desfecho que o Cachorrão esperava, depois de 32 anos ausente da divisão de acesso à elite. Na tarde deste sábado, 27, a forte chuva que caiu sobre o Grande ABC deixou o gramado do Estádio 1º de Maio bastante encharcado, atrapalhando o estilo de jogo do Alvinegro, que abusou das jogadas aéreas e facilitou para o Oeste, que conseguiu se adaptar melhor e marcou duas vezes, um gol em cada etapa, vencendo por 2 a 0.

O duelo começou debaixo de temporal. No início, a drenagem até deu conta do recado. Porém, com o passar do tempo, o grande volume de água e a atividade dos dois times, o campo foi se deteriorando. Depois de o Cachorrão desperdiçar pelo menos duas boas oportunidades, aos 32 minutos, porém, o Oeste abriu o placar. Léo Ceará aproveitou sobra e bateu colocado, no canto, sem chances para Felipe Rocha.

Na segunda etapa, Victor Sapo teve grande chance para igualar, em tentativa de cabeça, mas acertou o travessão. Do outro lado, porém, em contra-ataque, o time de Barueri definiu o confronto. Aos 36 minutos, De Paula avançou, disputou com o goleiro Felipe Rocha, a bola espirrou e o atacante conseguiu aproveitar para mandar às redes: 2 a 0.

O próximo compromisso alvinegro na competição será o clássico regional contra o Água Santa, quarta-feira, às 15h, em Diadema. Já o Oeste, no mesmo dia, recebe o Grêmio Audax, às 16h, em Barueri.