Bianca Andrade revela que faturou 120 milhões de reais só com sua linha de maquiagem em 2020

27/02/2021 | 16:11



Na última sexta-feira, dia 26, Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram uma publicação com a matéria da Forbes, onde revelou que o faturamento da Boca Rosa Beauty foi de 120 milhões de reais em 2020. Com a repercussão dos altos números de vendas, a influenciadora falou sobre as conquistas nos Stories.

- Quero deixar claro para quem não entende, que faturamento é diferente de lucro. Então faturamento é o quanto Boca Rosa Beauty vendeu em 2020, que foi um ano de pandemia, completamente atípico. Isso se deve a todas as estratégias, tudo que eu faço com minha imagem se reflete na minha marca, explicou.

Além disso, a maquiadora comentou que outras marcas já mostraram interesse em comprar a Boca Rosa Beauty.

- Já tiveram marcas gigantescas querendo comprar. Várias propostas! Não posso contar, mas se pudesse vocês iam cair duros. Teve uma marca que disse: A gente quer ser a maior do Brasil. E eu falei: Mas eu também quero ser a maior do Brasil, e agora?

Gravidez

Como você viu, Bianca Andrade e Fred descobriram recentemente que estão esperando um menino - Cris. Entretanto, a ex-BBB comentou que a médica pediu que ela faça repouso.

- Eu já tinha anemia, né? Então precisei fazer infusão de ferro na veia. E também tenho um probleminha no rim. Então, realmente preciso dar uma desacelerada, uma relaxada na minha cabeça. Ela pediu para aquietar para ele não ficar estressado e não dar mais essas contrações assim. Mas estamos maravilhosos, o Cris é a coisa mais linda do mundo, contou.