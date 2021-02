Malvino Salvador dá mamadeira para o filho e web fica encantada

27/02/2021 | 16:10



Malvino Salvador deixou toda a timeline das redes sociais deste sábado, dia 27, muito mais fofa. Tudo porque o ator que já demonstrou por a mais b que é um paizão coruja daqueles, compartilhou uma foto ao lado de seu filho mais novo, Rayan.

Para quem não sabe, o caçula nasceu no dia 8 de janeiro fruto do casamento de Malvino Salvador com Kyra Gracie. E na publicação, o ator estava dando uma mamadeira para o pequeno que estava até com os olhinhos abertos para a foto. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Vida de pai. Mamadeira com leite materno para deixar a mamãe descansar um pouco!

Os fãs, claro, rapidamente já foram encher a publicação de elogios não só pelo pai que o ator é, mas também por toda a assistência que ele sempre está demonstrando com a sua esposa. Fofo, né!?