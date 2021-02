Caio Castro esclarece sobre suposto contrato para apresentar A Fazenda: -Não sei porque inventaram isso

27/02/2021 | 16:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, os rumores de que Caio Castro seria o substituto de Marcos Mion no reality A Fazenda estavam fortíssimos! Entretanto, apesar do suposto cachê de um milhão de reais, a informação não passa de uma mentira. A assessoria do ator já havia publicado uma nota, mas na última sexta, dia 26, Caio esclareceu os rumores nos Stories.

- O pessoal da minha família começou a me ligar perguntando sobre essa história de apresentar A Fazenda. Eu não vou apresentar A Fazenda, eu não fui contratado, eu não assinei contrato. Não sei porque inventaram isso, afirmou.

Apesar da fake news, o ex-apresentador do Are You The One Brasil? disse estar aberto a novos projetos.

- Especulação de mercado em um primeiro momento para ver como o público reage, eu super entendo. Agora, falar que eu pedi tanto de salário, que assinei com A Fazenda, que eu vou ser o apresentador? Não. Eu não recebi, inclusive, nenhuma ligação para conversar sobre o projeto. Tenho o maior respeito pela emissora, estou aberto a todo e qualquer tipo de projeto, mas não sei onde essa história vai levar, desabafou.

Além do desabafo nas redes sociais, Caio conversou com o TV Fama e mais uma vez desmentiu a informação.