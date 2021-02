Consórcio empresta R$ 1 mi para Ribeirão manter hospital de campanha

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 16:08



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC fará aporte para que a Prefeitura de Ribeirão Pires mantenha o hospital de campanha da cidade por pelo menos mais um mês. O anúncio foi feito neste sábado (28) pelo prefeito de Ribeirão, Clóvis Volpi (PL). Será feito um empréstimo de aproximadamente R$ 1 milhão, que posteriormente será devolvido.

Há duas semanas Volpi vem publicamente pleiteando recursos para sustentar o equipamento, sob alegação de problemas financeiros e alta demanda da unidade com a alta do número de casos e internações por Covid-19. Foram feitos apelos ao governo do Estado e à União, em vão. Na sexta-feira, a Prefeitura de Ribeirão havia informado que, sem verba, fecharia a unidade montada no ginásio da cidade até do dia 10 de março.

“Falei com o prefeito de Santo André, nosso querido amigo Paulo Serra, e ele está nos ajudando. O Consórcio vai nos auxiliar com recursos financeiros para que possamos continuar por 30 dias. Não fecharemos o hospital de campanha porque a pandemia cresce a cada dia. É, de certa forma, uma irresponsabilidade do Estado e da União não nos ajudar e nos atender, atender ao nosso apelo. O Consórcio definiu que fará aporte para manter o hospital de campanha”, disse Volpi.

“Com economia que estamos fazendo vamos poder restituir o Consórcio em breve tempo. Mesmo assim, peço e imploro à população. Não vão às ruas sem máscara e não se aglomerem”, emendou o prefeito, em vídeo divulgado pelas redes sociais.

Até sexta-feira, a Prefeitura argumentou ter em caixa R$ 62 mil para custear a unidade provisória, dinheiro que manteria a estrutura até dia 10. Diante disso, havia suspendido o ingresso de novos pacientes. Acometidos pela Covid-19 seriam destinados à Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), que tem atuação de busca de vagas de leitos em hospitais em todo o Estado.

Ribeirão chegou a pedir R$ 5 milhões ao governo paulista para manter o hospital de campanha, sob alegação de receber doentes de outras cidades. Somente em fevereiro, a média era de 30% de pacientes de Mauá, Rio Grande da Serra e Suzano.