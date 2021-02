Lira: não sou preso a presidente nenhum; Câmara é poder independente

27/02/2021 | 15:39



Sobre sua relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste sábado, 27, que não está "preso a presidente nenhum". "A Câmara é um poder independente", disse, durante evento virtual.

Questionado se estava "fechado com Bolsonaro", Lira afirmou que "o CPF do presidente Bolsonaro é um; o meu é outro". Ao mesmo tempo, Lira disse que respeita Bolsonaro e que a Câmara precisa ser um poder "harmônico". "O presidente da Câmara será harmônico com o Supremo e com o poder federal", disse. "Somos políticos por natureza. O diálogo é necessário."

O presidente da Câmara participou neste sábado de evento virtual do Grupo Prerrogativas, que reúne profissionais da área do Direito.