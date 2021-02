Bayern de Munique goleia com 2 de Lewandowski; Reinier desencanta no Dortmund

27/02/2021 | 14:03



O gigante continua em sua jornada de sucesso. O Bayern de Munique goleou o Colônia em casa neste sábado e novamente contou com o brilho do melhor do mundo Robert Lewandowski para somar mais uma vitória. Com o placar de 5 a 1, o time bávaro se consolidou na liderança, com cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, RB Leipzig, que joga ainda nesta tarde.

O Bayern de Munique está em primeiro lugar, com 52 pontos, enquanto o Leipzig conta com 47. O Colônia, por sua vez, segue próximo à zona de rebaixamento, na 14ª posição, com 21 pontos.

A equipe comandada pelo treinador Hans-Dieter Flick já iniciou a partida de forma ofensiva, buscando outra vitória. Aos 18 minutos, os donos da casa abriram o placar com Choupo-Moting, que, mandou para o gol após assistência de Goretzka.

Foi, novamente com passe de Goretzka que Lewandowski teve sua primeira oportunidade e não desperdiçou, marcando aos 33 minutos. Os bávaros seguiram criando chances e oferecendo perigo, mas o placar foi mantido em 2 a 0 quando chegou o intervalo.

Ao retornar para o segundo tempo, o Colônia parecia mais determinado a diminuir a vantagem e chegar ao empate. A reação veio aos quatro minutos com gol de Skhiri para oferecer perigo à hegemonia do Bayern de Munique. Aos 20 minutos, porém, Lewandowski voltou a mostrar sua categoria e marcou novamente completando bela assistência de Muller.

Com dois de Gnabry na reta final da partida, aos 37 e 41 minutos, o atual campeão europeu e mundial fechou o placar de 5 a 1, e se consolidou na ponta da Bundesliga.

Em Dortmund, o Borussia venceu o Arminia Bielefeld por 3 a 0, ficando mais próximo do G4 ao ficar na quinta posição, com 39 pontos. O Arminia Bielefeld permanece na zona de rebaixamento, com 18 pontos, na 16ª posição. O time aurinegro contou com um gol do meia-atacante Reinier. Aos 19 anos, o ex-jogador do Flamengo selou o triunfo e enfim desencantou. Dahoud e Sancho também foram às redes.

Reinier acabara de deixar o banco para substituir o meia alemão Reus quando marcou. Em jogada iniciada por Sancho na intermediária, Haaland invadiu a área e rolou para o meio. Livre de marcação, o brasileiro apareceu na marca do pênalti para tocar na saída do goleiro.

Outro a vencer por 5 a 1 foi o Stuttgart, que, com a goleada diante do lanterna Schalke 04, permaneceu em nono lugar com 32 pontos, enquanto a equipe de Gelsenkirchen continua afundada na última posição, com nove pontos. Entre os líderes, o Wolfsburg bateu o Hertha Berlin por 2 a 0 e manteve seu terceiro posto, com 45 pontos. A equipe da capital está em 15º, com 18.