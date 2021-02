É mesmo necessário?

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 14:23



Toque de restrição ou lockdown noturno? Duas denominações para a mesma ação, que é fazer com que as pessoas parem de se aglomerar para que o novo coronavírus deixe de avançar e fazer vítimas. Até porque, os hospitais estão superlotados e os leitos destinados ao atendimento de pessoas com Covid-19 são cada vez mais escassos. O que eleva sobremaneira o risco de um colapso do sistema de saúde.

Desde a última quarta-feira, quando o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a limitação de circulação das 23h às 5h, não faltam questionamentos, reclamações e até mesmo piadas sobre o processo que foi nomeado – por ele ou sua equipe de marketing – de toque de restrição. No mesmo dia, os prefeitos do Grande ABC se reuniram e dois deles resolveram seguir as determinações do Estado. Os outros cinco foram além e optaram pelo lockdown noturno, que começa hoje à noite e vai das 22h às 4h.

Qual será o efeito prático? Vai funcionar? Estas e muitas outras perguntas são feitas o tempo todo. As respostas só poderão ser dadas em pelo menos 14 dias, que é o período necessário para que a doença se manifeste.

Outra questão frequente versa sobre a necessidade de se tomar tais medidas. Realmente não seria preciso fechar nada, desde que as pessoas tivessem um mínimo de consciência do perigo que o coronavírus representa e evitassem se expor desnecessariamente ao contágio.

Vale sempre a lembrança dos inúmeros apelos feitos pelas autoridades para que fossem evitadas as festas de fim de ano e Carnaval, sob pena de aumento nos casos de contágio. O que se viu nas duas ocasiões foram bares lotados, estradas congestionadas e praias apinhadas de banhistas. O resultado foi o crescimento exponencial de casos e de mortes.

Faz um ano e um dia que o coronavírus deu as caras no País. São 252 mil mortes. Está na hora de mostrar um pouco de maturidade. Até porque, só reclamar não está adiantando coisa alguma.