Giovanna Ewbank mostra detalhes do quarto de Bless e Zyan em vídeo no YouTube

27/02/2021 | 14:11



Neste sábado, dia 27, Giovanna Ewbank publicou um vídeo em seu canal do YouTube mostrando todos os detalhes do quarto dos meninos, Bless, de seis anos de idade e Zyan, de sete meses de vida.

- Eu já mostrei algumas vezes o quarto dos meninos, mas eu quero explicar um pouquinho a ideia desse quarto. Eu acredito que o quarto da criança tenha que ser algo gostoso, um lugar que eles gostem de estar.

O quarto, que conta com marcenaria planejada, possui uma beliche divertida. Apesar de não dividir quarto com os meninos, Giovanna contou que a Titi gosta de dormir lá.

- A Titi se aventura aqui no quarto dos meninos e ela gosta de dormir aqui em cima, porque ela é a mais velha e o Bless dorme embaixo. Lá em cima estão os ursinhos da Titi e as coisas que ela gosta, e aqui embaixo estão os do Bless.

O quarto é repleto de cores, seja na roupa de cama, nos brinquedos e almofadas ou no tapete, de arco-íris. Outra coisa que chamou a atenção é uma das paredes, que é um painel magnético.

- Aqui tem umas fotos com imãs de vários momentos da nossa vida, de viagens. Eu acho muito legal para as crianças poderem olhar e relembrar. E aí, várias vezes sento aqui com o Bless e relembro os momentos.