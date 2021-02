Dani Calabresa abre o jogo sobre a denúncia contra Marcius Melhem

27/02/2021 | 13:11



Como você acompanhou, Marcius Melhem foi acusado de assédio sexual no fim de 2019, mas o caso está repercutindo até hoje. Dentre as famosas que denunciaram o diretor está Dani Calabresa, que falou sobre o assunto algumas vezes. Com a seriedade do caso, Melhem foi desligado da TV Globo em agosto do ano passado.

Recentemente, Dani deu uma entrevista ao jornal O Globo e voltou a falar sobre o caso.

- O que posso falar desse assunto, que é muito dolorido e íntimo, é que quis tomar as medidas cabíveis. Fui no compliance da empresa, falei e esperei eles tomarem a decisão que tomaram. O que posso falar é que fui na ouvidoria do Ministério Público. Então, agora, está em segredo de Justiça, declarou.

Além disso, a comediante afirmou que ainda está tentando lidar com o ocorrido.

- Cada um tem um processo, um tempo de entendimento e de cicatrização. Tem gente que supera a dor em dois meses. Outros levam cinco anos.

Humorista, Dani também falou sobre a linha tênue que separa o humor da ofensa. Para a atriz, é impossível um humorista acertar 100% das vezes, mas ao se ofenderem com algo que não era ofensivo, partem para o cancelamento nas redes sociais.

- Não acho que assim a gente ensina, dialoga ou reflete. Só magoa e dispara ódio. O cancelamento é a coisa mais horrorosa, inútil e odiosa que a gente pode fazer na internet.