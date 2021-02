Silvio Santos tem dívida de dois milhões de reais e é alvo de ação no Guarujá

27/02/2021 | 13:11



Silvio Santos deve dois milhões de reais. Segundo informações do jornalista Alcelmo Gois, do jornal O Globo, o apresentador está com o IPTU de 2020 atrasado, referente a um hotel que possui na região do Guarujá, litoral de São Paulo. Por isso, a prefeitura do município ingressou com uma ação de execução fiscal no início de fevereiro contra o dono do SBT.

O caso corre no Foro de Guarujá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até então, Silvio não recebeu nenhuma notificação sobre a pendência. Foi informado, ainda, que o valor diz respeito as cotas do IPTU de abril a dezembro de 2020, período da pandemia do novo coronavírus. O local ficou fechado de março à agosto de 2020, mas parece estar funcionando atualmente.

O hotel em questão é o Sofitel Guarujá Jequitimar, que fica na Praia de Pernambuco, à beira-mar, no Guarujá. O imóvel é administrado pela empresa francesa Accor, que faz parte do Grupo Silvio Santos.