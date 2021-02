27/02/2021 | 12:15



A cidade do Rio de Janeiro iniciará na segunda-feira a vacinação contra covid-19 de grupo de idosos a partir de 79 anos. "Semana que vem serão 3 dias de vacinação já confirmados. 3 dias para as pessoas de 79 anos. Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma", informou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em sua conta oficial do Twitter.

Até o momento, o município estava vacinando idosos a partir de 80 anos. Na próxima semana, o município também vai retomar imunização em profissionais da saúde com 60 anos ou mais.