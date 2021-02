Show de Thiaguinho, romance e muito jogo: confira tudo o que rolou na última festa do BBB21!

27/02/2021 | 12:10



Como já era de se esperar, a madrugada deste sábado, dia 27, foi bem agitada no BBB21! Com show de Thiaguinho, a Festa Americanas rendeu muita diversão, momentos de romance entre Carla e Arthur, mas também muita confusão! Nós fizemos um resumão de tudo que rolou para você ficar por dentro de tudo; confira!

Estalecas

Ainda no começo da noite, Camilla de Lucas e Fiuk perderam estalecas por brincarem com um spray dado pela produção e por pegarem balões da festa. Não satisfeito, após a punição, Fiuk resolveu lavar as mãos com uma garrafa de água da festa - e perdeu mais estalecas!

Romance

Aproveitando o clima de pagode romântico do show de Thiaguinho, Arthur não perdeu a oportunidade de se declarar para Carla Diaz.

- Reformulando minha frase, você é a melhor coisa que aconteceu comigo aqui dentro, falou o brother.

Fofos! quem aí gosta do casal?

Amizade?

E não foi só o casal que se contagiou pelo clima da apresentação. O cantor, quando apresentou a canção A Amizade, pediu para que os participantes se abraçassem: Caio e Rodolffo ficaram próximos, assim como Projota e Arthur. Anjo pela terceira vez consecutiva, o fazendeiro se emocionou com Rodolffo e levantou para dar um abraço na dupla. Os outros brothers foram na onda e abraçaram os dois - o que, é claro, virou meme na internet.

Ficou bonito esse abraço coletivo, pena que a realidade é outra, comentou uma internauta.

O abraço dos amigos... será mesmo?, questionou outra.

Fofoca

Quem se deu mal por fofocar na festa foi Projota. Caio falou para Sarah e Rodolffo que ouviu o rapper fazendo fofoca para Lumena.

- Acabei de ver ele contando que nós vamos votar nela, contou.

Quem não ficou nada feliz com a notícia foi Sarah, que criticou o jogo do participante.

- O Projota vai sair porque está cavando a cova dele. Se ele ficasse calado, o povo acreditava que ele era um cara legal. Não precisava fazer nada, era só ficar calado.

E não parou por aí! Depois de criticar Lumena para Viih Tube, a youtuber se prontificou a cavar a cova do brother para João Luiz, líder da semana.

- Ele me falava cada coisa, é muito ácido.

João, que já tinha votado no Projota na última semana, aparentemente foi influenciado pela sister a manter seu voto.

- Se eu não fosse nele, ele iria pela casa, ir pela casa tem risco de Bate e Volta, desabafou o líder.

Alvos

O papo de votação continuou rendendo ao longo da noite, pois Carla Diaz ouviu alguns comentários de que Arthur estaria na mira da casa. Preocupada, a atriz questionou o líder sobre sua intenção de voto - eita!

- Eu sou mira de todo mundo da casa. Quem está do meu lado está votando em mim. O pessoal que ver o circo pegar fogo. Você tenta ser certo, você está errado. Na minha opinião é isso que está acontecendo. Ficou ainda mais visível depois do que eu vi lá fora. Todo mundo aplaude, são os bonzinhos do programa. Eu e Projota sempre somos os vilões, desabafou o participante.

Carla Diaz também está se sentindo ameaçada e percebeu que as outras sisters estão se afastando dela. Depois, ela ainda conversou com João sobre o assunto no quarto do líder.

Treta!

Quem tem medo do paredão é Thaís! Em conversa com Viih Tube, Gilberto e Carla Diaz no quarto Cordel, a atriz disparou sobre a cirurgiã-dentista:

- Você é uma mulher incrível. Mas eu não estou entendendo isso, gente.

A youtuber não gostou nada da fala de Carla e já rebateu com críticas.

- Então você está se fazendo de sonsa, desculpa. Todo dia, ela [Thaís] tá meio mal. Dá pra perceber o que pode acontecer, se você fizer os cálculos você consegue entender mais ou menos.

- Nossa, Viih, pra que essa grosseria?, questionou a artista.

A noite continuou bem longa para Carla Diaz, que conversou com Thaís e depois desabafou com Juliette na festa. A sister elogiou a sinceridade da advogada, que a aconselhou.

Ufa!