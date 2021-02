Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Renata Domingues vence a Covid-19 e recebe alta

27/02/2021 | 11:10



Boas notícias! Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, recebeu alta na última sexta-feira, dia 26. Como você viu, o casal resolveu se internar no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após testarem positivo para a Covid-19. A internação aconteceu como forma de precaução, já que ambos já haviam tomado a primeira dose da vacina contra o vírus.

- É muito emocionante a gente sair de uma situação dessas, a gente sabe que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. Estou muito grata e muito emocionada. Agradeço muito todos os meus amigos e minha família. As forças, as palavras..., desabafou a médica no Instagram.

Renata ainda comentou, nos Stories, que o apresentador permanecerá no hospital para completar os dias de medicação. No feed, ela também confessou que possui mais um único desejo.

Só aguardando a volta pra casa de @calbertonobrega, escreveu.

Carlos Alberto também falou sobre a alta da esposa em seu perfil.

A minha Renata teve alta!!! Guerreira, valente. Iluminada. Um ser humano fora do normal. Obrigado, Deus, declarou o apresentador.

Continuamos torcendo pela recuperação total do comediante!