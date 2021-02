Stefani e Carter perdem de virada e ficam com o vice do WTA 500 de Adelaide

27/02/2021 | 10:24



A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter foram derrotadas neste sábado pela dupla formada pela chilena Alexa Guarachi e a americana Desirae Krawczyk, cabeças de chave número 3, e ficaram com o vice do WTA 500 de Adelaide, disputado na Austrália. Elas foram superadas de virada, por 6/7 (4/7), 6/4 e 10/3, depois de 1h46 de confronto.

Com dois meses de temporada, as duas tenistas ficaram com o segundo vice-campeonato e ainda seguem sem troféu em 2021. Antes, Stefani e Carter perderam a final do WTA 500 de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em janeiro.

A segunda colocação no torneio australiano renderá às duplistas uma premiação de US$ 17.750 (R$ 100 mil), que elas dividirão entre si, além de 305 pontos no ranking da WTA. A brasileira ganhará uma colocação e igualará sua melhor marca, subindo para o 30º lugar, enquanto que a americana sairá da 36ª colocação para a 31ª, também igualando seu melhor posto.

Em quadra, Stefani e Carter tiveram boa atuação no equilibrado primeiro set e fecharam a parcial no tie-break, em que a paulista e a sua parceira foram melhores e venceram para fazer 1 a 0. No entanto, Guarachi e Krawczyk deram uma resposta rápida e logo no terceiro game do segundo set obtiveram uma quebra de frente, que sustentaram até o fim para empatar o duelo. No match tie-break, a chilena e a americana foram dominantes, venceram os sete primeiros pontos, concretizando a virada e o título em Adelaide.

As campeãs dividirão uma premiação de US$ 25.230 (R$ 141 mil) e ganharão 479 pontos. A pontuação levará as duas às melhores colocações da carreira. Krawczyk ganhará quatro lugares e será a 21ª do mundo, enquanto Guarachi subirá dois degraus, assumindo a 24ª colocação.

SIMPLES - Na chave de simples, a final em Adelaide opôs de um lado a cabeça de chave número 2, Belinda Bencic, e do outro a quinta pré-classificada, Iga Swiatek. A polonesa desbancou o favoritismo da suíça, arrasou a adversária e conquistou o título ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.

Atual campeã de Roland Garros, Swiatek faturou seu segundo título na carreira. A suíça busca a sua quinta conquista no circuito profissional.

"Com certeza algo encaixou hoje, não apenas na minha cabeça mas no meu tênis. Sinto que estava ótima em quadra e que tudo estava dando certo", celebrou a polonesa de 19 anos, que com irá subir três colocações no ranking e assumirá o 15º lugar, o melhor da carreira até então.

Após o revés, Bencic reconheceu que foi dominada pela rival. "Lutei muito hoje, mas ela jogou muito diferente. Eu simplesmente não conseguia descobrir seus padrões ou ler seu saque. Foi imprevisível, um pouco diferente do que eu esperava", analisou.