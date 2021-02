Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos de mãos dadas em shopping do Rio de Janeiro

27/02/2021 | 10:10



E parece que Bruna Marquezine e Enzo Celulari não se preocupam mais em esconder o suposto romance. Segundo informações do jornal Extra, os dois foram flagrados de mãos dadas em um shopping no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, dia 26.

Na ocasião, Bruna e Enzo visitaram uma loja de uma famosa grife internacional, onde a atriz foi buscar cortesias como produtos de maquiagem e perfumes. De lá, os dois foram para o bairro Botafogo no carro de Enzo.

- Bruna estava o tempo todo calada, era Enzo quem pedia informações ao segurança e falava com os funcionários da loja, relatou um cliente ao jornal.

Lembrando que nenhum dos dois chegou a assumir o romance publicamente, embora já existam diversos vestígios que indiquem que os pombinhos estão mesmo juntos. E aí, você shippa esse casal?