Simone compartilha vídeo do nascimento de Zaya e Kaká Diniz dá depoimento emocionante sobre paternidade

27/02/2021 | 10:10



Simone compartilhou um dos momentos mais especiais de sua vida na última sexta-feira, dia 26. No YouTube, a cantora publicou um vídeo do nascimento de Zaya, sua segunda filha ao lado do marido Kaká Diniz. Nas imagens, a sertaneja passa por todos os procedimentos pré-parto acompanhada do marido, até que finalmente chega a hora da pequena vir ao mundo. Assim que a bebê nasce, Simone e Kaká se emocionam bastante e ele faz questão de registrar os primeiros minutos de vida da filha, que carimbou seus pézinhos nos documentos necessários, tomou vacina de vitamina K e, pouco depois, já foi correndo para mamar no peito da mãe!

A estrela, mostrando que é gente como a gente, chegou a soltar uma frase engraçadíssima momentos antes de passar pela cesárea.

- Queria dar um peidinho... Não consigo. Está tapado, confessou.

No final do vídeo, o empresário ainda deu um depoimento emocionante sobre paternidade.

- É um momento mágico. É muito gratificante Deus dar a oportunidade de ser pai, de gerar uma vida. É um amor que você não sabe como falar, você só sente. Eu costumo dizer que é um amor que dói.

Fofos, né?