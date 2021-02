Com show de Jimmy Butler, Miami Heat desbanca Utah Jazz e vence a 5ª seguida

27/02/2021 | 08:36



Em grande fase, o Miami Heat segurou o líder da Conferência Oeste, Utah Jazz. Com o brilho de Jimmy Butler, que terminou a partida como cestinha, o time da Flórida venceu o duelo em casa por 124 a 116 e engatou o quinto triunfo consecutivo na NBA, mantendo o embalo na temporada regular.

Jimmy Butler teve mais uma noite inspirada e deixou a quadra com 33 pontos, 10 rebotes e oito assistências. Além do astro, também se destacaram Goran Dragic (26 pontos), Bam Adebayo (19) e Duncan Robinson (15). Pelo lado do Jazz, Donovan Mitchell foi o maior pontuador, com 30 pontos, enquanto Bojan Bogdanovic fez 17 pontos.

A partida foi equilibrada do começo ao fim, mas a franquia da Flórida conseguiu estar à frente do placar em boa parte do jogo e teve inteligência para segurar o rival de Salt Lake City, que chegou a liderar o placar em alguns momentos no primeiro tempo, mas depois viu o adversário tomar a ponta e não perder mais.

O Los Angeles Lakers, enfim, voltou a vencer. Depois de perder os últimos quatro jogos, a equipe da Califórnia ganhou do Portland Trail Blazers por 102 a 93 em casa e se reabilitou na rodada de sexta-feira da NBA, além de encurtar a distância para o líder Utah Jazz. Os Lakers são o terceiro do Oeste e tentam subir ao topo.

Os Lakers têm sentido muita a ausência de Anthony Davis, machucado, especialmente LeBron James, que tem se desdobrado em quadra sem o seu parceiro e não tem conseguido brilhar tanto como antes. Nesta sexta, porém, o astro contou com o auxílio de Dennis Schroder e Montrezl Harrell para recolocar o time nos trilhos.

O veterano marcou 28 pontos, pegou 11 rebotes, teve quatro roubos de bolas, deu três tocos e ficou a três assistência de alcançar o "triple-double". Schroder anotou 22 pontos e Harrell foi peça importante na partida ao sair do banco e marcar 17 pontos. Alex Caruso, com 10 pontos e seis assistência, também foi outro reserva com contribuição importante.

Os Blazers, que também sentem falta de seu astro, C.J. McCollum, mais uma vez contaram com grande atuação de Damian Lillard. O talentoso armador registrou 35 pontos e fechou como o cestinha do confronto. Gary Trent Jr. (19 pontos) e Ennes Kanter (11 pontos e 17 rebotes) tiveram boa exibição.

Em alta, o Golden State Warriors engatou a terceira vitória seguida ao superar o Charlotte Hornets por 130 a 121. Jogando em casa, o time de San Francisco chegou ao triunfo liderado por três jogadores: o astro Stephen Curry, com 29 pontos e nove assistências, mais uma vez terminou como o cestinha em quadra; Kelly Oubre Jr, autor de 27 pontos, sendo 15 no primeiro quarto; e Draymond Green, que fez 11 pontos, deu impressionantes 19 assistências - seu recorde na carreira - e ainda apanhou 12 rebotes. Pelo lado dos Hornets, Malik Monk (25 pontos), Terry Rozier (24), LaMelo Ball (22) e P.J. Washington (15 pontos e 10 rebotes) foram os melhores.

Em casa, o Boston Celtics, que briga para encostar nos líderes do Leste, derrotou o Indiana Pacers por 118 a 112, conquistando a sua 16ª vitória na temporada. Com 32 pontos anotados, Kemba Walker foi o cestinha da partida. Domantas Sabonis foi o protagonista dos Pacers, com 24 pontos.

Com a mira direcionada para a liderança da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers visitou o Memphis Grizzlies e levou a melhor. Com ótimo desempenho do astro Kawhi Leonard, autor de 30 pontos, o time da Califórnia triunfou por 119 a 99. Com um "double-double" de 22 pontos e 11 rebotes, Jonas Valanciunas foi o principal nome dos Grizzlies.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics 118 x 112 Indiana Pacers

Toronto Raptors 122 x 111 Houston Rockets

Detroit Pistons 107 x 110 Sacramento Kings

Miami Heat 124 x 116 Utah Jazz

Chicago Bulls 97 x 106 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 99 x 119 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 118 x 109 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 130 x 121 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 102 x 93 Portland Trail Blazers

Veja os jogos da rodada de sábado da NBA:

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Indiana Pacers

Orlando Magic x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks