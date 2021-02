Grande ABC registra 22 mortes e 703 novos casos de Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/02/2021 | 22:52



O Grande ABC registrou 22 óbitos por Covid-19 e mais 703 casos de contaminações pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. A região chegou à marca de 130.884 pessoas infectadas e 4.561 mortes em decorrência da doença.

São Bernardo é a cidade com maior número de casos e óbitos: são 52.363 contaminados e 1.512 vítimas fatais. Santo André tem 36.814 pessoas infecctadas e 1.201 mortes; Diadema chegou a 16.323 casos e 664 óbitos; Mauá tem 12.128 infectados e 591 perdas; São Caetano tem 7.829 casos e 401 mortes; Ribeirão Pires totaliza 4.022 contaminações e 152 vítimas fatais; e Rio Grande da Serra tem 1.539 pessoas e infectadas, sendo que 47 morreram. Segundo os boletins, 120.467 pacientes se recuperaram e 116.570 exames aguardam os resultados.

No Estado de São Paulo, são 2.026.125 casos confirmados e 59.129 óbitos. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 1.792.647 pessoas estão recuperadas, sendo que 200.202 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 70,8% na Grande São Paulo e 70,4% no Estado.

No Brasil, 65.169 casos foram confirmados em 24 horas. No total, 10.455.630 pessoas já foram infectadas pela doença no país, que é o terceiro em número de contágios no mundo. O País totaliza 252.835 vidas perdidas para a Covid-19. Entre as pessoas que se contaminaram, 9.355.974 já se recuperaram da infecção pelo noco coronavírus.