EC S.Bernardo recebe o Oeste em regresso à divisão após 32 anos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 00:01



O EC São Bernardo encara hoje seu primeiro compromisso pela Série A-2 do Paulista, depois de 32 anos da última vez que disputou a divisão de acesso à elite. A partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, o Cachorrão – recém-promovido como vice-campeão da A-3 – recebe o Oeste – relegado da A-1 em 2020, temporada na qual também acabou rebaixado na Série B nacional. E apesar dos insucessos do adversário no ano passado, o técnico Renato Peixe prega total respeito.

“É equipe que vai vir forte, haja vista as contratações que está fazendo, como Sandoval, Rodolfo, Zeca e Léo Artur. Acredito que seja equipe que vai brigar pelo acesso, mas estamos preparados e temos condições de fazer bom jogo e conseguir o resultado positivo”, destacou o treinador, que terá cinco desfalques: os zagueiros Alexandre e João Francisco, os laterais Dudu e Yuri e o atacante Matheus Mangolin.

Renato Peixe ainda falou sobre a normalidade de sentir ansiedade antes de uma partida como esta. “ Tem que ter a borboleta no estômago, perder a noite de sono. Mas sabemos que isso é só para os dois, três primeiros minutos de jogo.”