Obituário - 27 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Elpídio Dalla, 88. Natural de Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Castilho Rosseto, 87. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gonçalves Leonardi, 84. Natural de Catiguá (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Elza Lopes dos Santos, 83. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Brito de Melo, 80. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Cícero Lopes de Andrade, 78. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Orlando da Silva, 75. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardi. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Santos, 74. Natural de Conceição do Rio Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Isaura da Silva, 71. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Teixeira Filho, 70. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimundo Vieira da Cruz, 70. Natural de Inhuma (Piauí). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Osmar D’Angelo, 69. Natura de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Virgínia, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Zacarias Pereira Holanda, 68. Natural de Mossoró (Rio Grande do Norte). Residia no Sítio Morro Grande, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

João Hidalgo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Administrador. Dia 24, em Santo André. Campo das Oliveiras, Jacareí (São Paulo).

Marilucy Gottschlisch Guimarães, 66. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Márcia Rhein Bongiovani, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Professora. Dia 24, em Santo André. Memorial Bosque da Paz, em São Paulo, Capital.

Lucinda Caron, 64. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emanuel Moreira Santos, 62. Natural de Jitauna (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita de Cássia Pimentel de Jesus Brito, 61. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almir de Oliveira, 61. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Vendedor. Dia 24. Memorial Phoenix.

João Paulo Barboza, 13. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Moraes, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Apparecida de Araujo da Silva, 86. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Valdemar Cassiano Ribeiro, 84. Natural de São José de Mipibú (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 22. Parque do Grande ABC.

Arminio de Souza Paulo, 80. Natural de Carangola (Minas Gerais). Residia no bairro Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Euclides Dalecio, 75. Natural de São Paulo. Residia em Santo André. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Balbino da Silva, 72. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim João de Barros, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Manoel Machado Soares, 72. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Abigail de Lourdes Pinheiro Rocha, 71. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Edmir Pereira Santos, 66. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

David Pego dos Santos, 64. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Silvino dos Santos, 64. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marino Mastrodonato, 62. Natural da Itália. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

João Carlos Pinheiro, 61. Natural de Jacarezinho (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Lúcia Helena Albuquerque França e Silva, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Farmacêutica. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

João Vicente Ferreira, 69. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Santa Maria de Jesus, 85. Natural de Riacho dos Machados (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

José Artur da Silva, 84. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Marlene Maria de Almeida, 66. Natural de Ubatã (Bahia). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Eusébio Patrocínio Gomes, 65. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Gonçalves de Souza, 62. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Vilson Rosa Vieira, 58. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Edson Antonio do Nascimento, 51. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Andréia Lima de Araujo, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Renata Aparecida Batista de Araujo, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Gerson de Azevedo, 34. Natural de Santo André. Residia em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Israel Silva Matos, 24. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Afonso Desidério da Silva, 74. Natural de São Miguel da Anta (Minas Gerais). Residia Residia em Rio Grande da Serra. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.