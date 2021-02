Ticket Log: Preço da gasolina sobe 8,65% nos dois primeiros meses de 2021

26/02/2021 | 20:38



A gasolina já apresentou aumento de 8,65% entre janeiro e fevereiro deste ano, atingindo preço médio de R$ 5,102, aponta o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Só neste mês, o combustível apresentou alta de 5,93%. Em dezembro, o preço médio era de R$ 4,696.

Segundo o levantamento da Ticket Log, a gasolina ultrapassou a marca de R$ 5 em 20 Estados, não registrada nas médias nacionais desde o início da série histórica do IPTL, em 2011. Desde maio do ano passado, última vez em que o preço da gasolina apresentou recuo, o valor médio por litro subiu 27,39%.

A gasolina mais cara foi registrada no Acre, com preço médio de R$ 5,484. A mais barata, no Amapá, a R$ 4,601, também teve aumento expressivo, de 7,45%. A maior alta do mês, de 9,01%, foi no Amazonas, onde o combustível passou a ser encontrado nas bombas por R$ 4,946 o litro.

Todas as regiões brasileiras registraram aumentos acima de 5% para a gasolina. No Sudeste, o menor deles, foi de 5,73%. Já o preço médio mais barato foi apresentado na Região Sul, de R$ 4,911. O Nordeste teve a gasolina mais cara de fevereiro, a R$ 5,153 o litro médio, próxima à do Norte, com preço médio de R$ 5,152. Apenas a Região Sul se mantém abaixo da faixa de R$ 5 para o preço médio da gasolina.

O etanol também registrou o nono aumento consecutivo neste mês. O preço médio do combustível subiu 3,16% em relação a janeiro, e foi registrado a R$ 3,898 nas bombas. No comparativo com o fechamento de dezembro, o avanço foi de 5,58%.

Entre os Estados, o etanol mais caro foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 4,542. Em São Paulo, o litro médio a R$ 3,228 é o mais barato do País. O maior aumento de fevereiro foi no Pará, de 9,87%, o que levou o combustível a um custo médio de R$ 4,419 por litro.

Em relação ao etanol, o maior aumento, de 3,88%, foi registrado na Região Nordeste. Já a Região Norte registrou a menor alta, de 2,60%, mas o preço médio mais caro, de R$ 4,059. O etanol mais barato foi encontrado no Centro-Oeste, por R$ 3,639. O etanol é 10% mais barato na Região Centro-Oeste, se comparada com a Região Norte, enquanto a gasolina é 5% mais barata no Sul na comparação com o Nordeste.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.